Наши все правильно сделали: Андрей Союстов о задержании кораблей ВМСУ и киевской истерике

Граница России священна и неприкосновенна. 25 ноября, исполняя свой долг по защите госграницы, российские силовики остановили и задержали три пересекших ее вымпела ВМСУ: рейдовый буксир «Яны Капу», а также два малых бронированных артиллерийских катера — «Бердянск» и «Никополь».

И понеслось…

«Россию — к ответу!», «Закрыть для российских судов черноморские проливы!», «Санкции, санкции, санкции!» и т. д., и т. п. Крепнет, поднимается и рушится стремительным домкратом девятый вал возмущения украинской общественности.

Страсти бушуют, но все как-то локально — не выплескиваясь за пределы «незалежной». Порой эта киевская истерика выливается в весьма причудливые формы.

Так, украинские радикалы немедленно побежали забрасывать посольство РФ в Киеве дымовыми шашками. Петр Порошенко прильнул к Twitter. А проживающая в том же Киеве и волонтерствующая в ВСУ литовская художница Беата Куркуль бросилась к мольберту. И оперативно набросала этюд в темно-мокрых тонах.

Художница так видит

Мадам Куркуль постаралась увековечить на холсте собственное представление о том, как выглядела в рассветных сумерках 25 ноября украинская корабельно-катерная группа, идущая к Керчь-Еникальскому каналу.

В итоге у Беаты получилось нечто вроде очередного арта к компьютерной игре. Внизу — сине-зеленые кляксы волн, наверху — сине-зеленая дыра в тревожно-темной облачности. От подчеркнуто косого горизонта, долженствующего подчеркнуть зыбкость ситуации, на зрителя по волнам тревожно надвигаются три крокодила с адским пламенем в очах… Ой, простите — три избы с горящими окошками… Сорри — два бронекатера и буксир, на мостиках которых тревожно горят плафоны дневного света. Над головным бронекатером тревожно полощется на ветру жовто-блакитный прапор. Между суденышками и дырой в облачности тревожно парит баклан… Пардон — альбатрос.

Словом, на картине тревожностью дышит каждый мазок кисти и шлепок краски. Знаете, такая тревожность в квадрате, а то и в кубе — аж мурашки по коже. Для полного завершения образа не хватает только таблички с роковой подписью «Курс — на Голгофу».

Свое полотно мадам Куркуль сопроводила надлежащим набором душещипательных строчек: «Маленький кораблик, поднимай свой прапор. Маленький кораблик, возвращайся домой. С ветром морским, на морской волне, сквозь пену морскую под крылом альбатроса…» И т. д.

До слез. Просто до слез обидно, что мадам Куркуль, судя по всему, никогда не бывала в сумерках на мостике катера и не водила ночью автомашину. В противном случае художница была бы в курсе, что при таком внутреннем освещении транспортного средства, как на ее картине, рулевой просто не видит, что там впереди.

С тревожно реящим прапором тоже промашка вышла — Військово-Морський Прапор Збройних Сил України выглядит иначе.

Наконец, в тот час, что отображен на полотне Беаты, украинские моряки вовсе не шествовали в сторону Крымского моста, а лежали в дрейфе и с криком-матом посреди Черного моря заправляли свои бронекатера от судна обеспечения «Горловка». Просто потому, что им не хватало топлива, чтобы на одной заливке дойти от Одессы до Азовского моря.

Можно, конечно, сослаться на то, что художница так видит. Но тут ведь как? Чем меньше подлинности, тем меньше убедительности. Нагнетанием пафоса ситуацию не изменишь.

Когда уговоры не помогают

Собственно, то же самое мы наблюдаем у отечественных «правдорубов», например журналистки Юлии Латыниной и экономиста Андрея Илларионова.

Первая в качестве основного мотива задержания вымпелов ВСУ 25 ноября называет инициативу «какого-то местного генерала, который просто хотел выслужиться». Второй считает, что в действиях российской стороны во время т. н. «Керченского инцидента» имеются признаки «вопиющего нарушения как международного, так и российского права». И вообще, мол, все дело в том, что Кремль готовит военную операцию в Приазовье, дабы добиться беспрепятственного поступления днепровской воды в «оккупированный» Крым.

Вот такие симптоматичные выводы, «в упор» не замечающие того, что лежит на поверхности. А на поверхности у нас — уже указанная в начале текста аксиома: граница России священна и неприкосновенна. Хочешь ее пересечь? Тогда делай это в установленном российским законодательством порядке. Так, как это сделал, например, 24 сентября отряд ВМСУ в составе морского буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс».

Ты можешь не признавать существования границы РФ, это твое право. Но от этого граница РФ никуда не исчезнет — ее несанкционированное пересечение, да еще и военными кораблями, априори превращает подобную инициативу в провокацию, а экипажи этих кораблей — в потенциальных смертников. Не осознавать этого может только душевнобольной.

Судя по тому, как долго и старательно наши пограничники уговаривали нарушивших границу украинских моряков подчиниться требованиям российских законов, командиры ПСКРов «Дон» и «Изумруд» думали примерно так же. Ну, а когда уговоры положительного результата не принесли, пришлось осуществить задержание буксира и бронекатеров ВМСУ. Причем — со стрельбой на поражение. Изолировать опасных сумасшедших от общества следовало любой ценой…

Никак не мирный круиз

Некоторые особо истерящие киевские персоны утверждают, что, мол, никакой опасности «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» не представляли. В ответ хочется напомнить, что было обнаружено на украинских вымпелах после их задержания.

1. 30-мм пушка — 4 ед.

2. Автоматический гранатомет АГС -17 — 4 ед.

3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм — 2 ед.

4. Пулемет ПКТ 7,62мм — 4 ед.

5. 5,45-мм автоматы — 13 ед.

6. Пистолет ПМ 9мм — 4 ед.

7. Травматический пистолет 9мм — 1 ед.

8. Сигнальный пистолет ПС — 1 ед.

9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм — более 765 ед.

10. Выстрел ВОГ-17 — 1975 ед.

11. Выстрел ВОГ — 495 ед.

12. Граната РГД-5 — 40 ед.

13. Граната РГ-42 — 48 ед.

14. Граната РГД — 20 ед.

15. Запал УЗРГМ-2 — 30 ед.

16. Запал РГ-42 — 38 ед.

17. 30-мм сигнальный патрон — 87 ед.

18. Патроны 7,62 мм — 9865 ед.

19. Патроны 5,45 мм — 11736 ед.

20. Патроны 9 мм — 1189 ед.

21. Патроны 12,7 мм — 612 ед.

22. Штык-нож — 15 ед.

23. Магазин АК-74 — 42 ед.

24. Магазин ПМ — 4 ед.

Когда, игнорируя указания российских пограничников, три украинских нарушителя границы, имея все эти 24 пункта груза на борту, впрыгивают в плотный поток гражданских судов и рвутся к стратегическому объекту под названием Крымский мост, это не совсем похоже на мирный круиз. Страшно представить, чем эта авантюра могла кончиться, с учетом полученных командирами украинских вымпелов инструкций «не останавливаться» и «если что — отстреливаться».

Минутка выводов

Теперь оценку действиям украинских моряков вынесет российский суд. Напомним, экипажи «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» обвиняются, по крайней мере пока, в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. Подозреваю, что по мере следствия может и еще что-нибудь «набежать».

Что касается оценки действий сотрудников Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ, то нам остается только президента России Владимира Путина.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — Прим. ФАН) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — заявил глава государства.

Словом, наши все правильно сделали, а все остальное — лирика, брызги, пена и прочие бакланы над волнами.