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Россия

Медведев поручил выделить почти 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Зимней вишне»

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Медведев поручил выделить почти 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Зимней вишне»

Кемерово, 30 ноября. Российские власти выделят из Резервного фонда» 4,6 млн рублей на помощь пострадавшим от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующее распоряжение в пятницу дал МЧС премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорится в документе, получившим тяжкий и средний вред здоровью будет выплачено по 400 тыс. рублей, получившим легкий вред здоровью — по 200 тыс. рублей. Список всех пострадавших должна составить администрация Кемеровской области, согласовать с министерством здравоохранения и передать спасателям.

Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, который унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности»,  «Злоупотребление должностными полномочиями», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Автор: Антон Соколов
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