Польша и Британия выступили за ужесточение санкций ЕС против РФ из-за инцидента в Азове

Брюссель, 30 ноября. Польша и Британия выступили за обсуждение ужесточения санкций в отношении РФ на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил дипломатический источник в бельгийской столице.

По словам собеседника РИА Новости, данный шаг поддержали Швеция и государства Балтии.

В минувшую среду таблоид Welt написал со ссылкой на источники в Европейском союзе, что Германия и Франция выступают против ужесточения антироссийских санкций из-за инцидента в Азове. Французский МИД отказался комментировать данную информацию.

Напомним, 25 ноября корабли военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России и в течение нескольких часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли задержали. На борту кораблей оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по информации ФСБ России, координировали провокации.