Посол Аргентины в РФ считает, что отсутствие консенсуса на саммите G20 не означает его провал

Москва, 30 ноября. Если лидерам стран-участниц G20 не удастся достигнуть полного консенсуса на саммите в Аргентине, то это не будет означать провал встречи, считает посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио.

«Что-то появится, может быть не полный консенсус, но если и нет полного консенсуса, все равно есть размышления​​​. Так что мы не должны говорить, что если мы не пришли к соглашению, это провал», — рассказал посол.

По словам представителя дипмисии Аргентины, лидеры достигнут ряда соглашений в тех сферах, где это возможно – это и есть мультилатерализм с его плюсами и минусами. Также Лагорио отметил, что в пятницу лидеры проведут встречу, увидятся, а значит политическая обстановка станет чуть лучше.

Посол Аргентины в РФ добавил, что позитивно относится к саммиту G20, ведь его работа заключается не только во встрече лидеров, но также и во встречах, которые проводились весь год. Всего в рамках подготовки к саммиту были проведены более 50 встреч по различным вопросам, функционировали семь групп, в том числе и группы гражданского общества.

Напомним, саммит G20 состоится с Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита.