Донбасс сегодня: Киев собирается изъять внедорожники у населения, в ДНР и ЛНР — «массовые потери»

Донбасс, 30 ноября. Напряжение на фронте возрастает, ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из тяжелых минометов и зениток. На пунктах пропуска в республики украинские спецслужбы задерживают мужчин. Киевские СМИ сообщили о массовых потерях военных ДНР и ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горловка и окрестности стали самым напряженным участком обороны Донецкой народной республики в минувшие сутки. Солдаты Киева задействовали минометы калибром 120 мм, а также интенсивно обстреливали населенные пункты из пушек бронетранспортеров и боевых машин пехоты. В пригороде Горловки — поселке Зайцево — обстрелами повреждены два жилых дома.

Вооруженные силы Украины применяли гранатометы, зенитные установки и стрелковое оружие по Донецку и южным поселкам ДНР. Нарушив режим прекращения огня 18 раз, украинские военные выпустили по республике более 310 различных снарядов.

В Луганской народной республике под ударами тяжелых минометов и БМП оказались пять поселков на северо-западных и западных границах. Следует отметить, что после введения военного положения на Украине, обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР накаляется с каждым днем.

ВСУ готовятся изъять внедорожники у населения

Такую информацию предоставили в оперативном командовании ДНР. Согласно их данным, глава украинского МВД Арсен Аваков приказал подразделениям дорожной полиции ужесточить контроль гражданского транспорта в тех областях, где введено военное положение.

Кроме того, украинская госавтоинспекция внесет сведения обо всех внедорожниках и грузовых автомобилях, записанных на гражданских лиц, в регистрационную базу Минобороны, включая информацию о самих владельцах транспортных средств повышенной проходимости, местах их регистрации и фактического нахождения.

В оперативном командовании ДНР считают, что выполнение этих мероприятий свидетельствует о подготовке Киева к изъятию указанного типа автомобилей у населения для армии.

Киев «заворачивает» военнообязанных обратно

Еще одним «нововведением» военного положения стали участившиеся случаи задержания военнообязанных мужчин на пунктах пропуска через линию соприкосновения, информирует оперативное командование ЛНР.

По информации луганских военных, украинские спецслужбы получили приказ не допускать оттока из Украины в республики мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. На пунктах пропуска их задерживают, проводят с ними беседы и «заворачивают» обратно на Украину.

Очередные «потери боевиков»

В последнюю неделю в лентах украинских СМИ прослеживается тенденция завышения потерь противника с помощью неподтверждаемых сообщений украинской военной разведки. Ежедневно киевские издания сообщают о «трех-четырех погибших» и не меньшем количестве раненых.

В пятницу штаб Операции объединенных сил со ссылкой на разведданные сообщил о «крупных потерях террористов» в количестве трех убитых. Сразу отмечу, что украинская разведка не потрудилась уточнить ни обстоятельства боя, ни его район, ни, собственно, принадлежность «убитых» к ДНР или ЛНР.

По официальным данным армейских корпусов республик, потерь в минувшие сутки не зафиксировано. За дополнительными комментариями корреспондент ФАН обратился к бойцам ЛНР на Светлодарской дуге, где в минувшие сутки было горячее всего. Защитники республики рассказали, что информация штаба ООС не соответствует действительности, а сами ВСУ, как правило, бьют по поселкам, минуя стадию огня по противнику. Поэтому основной урон и приходится на дома местных жителей прифронтовых населенных пунктов.