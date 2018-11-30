Пусть зовет хоть ВВС Марса: Чижов ответил на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азов

Москва, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко может пригласить в Азовское море даже «воздушные силы Марса и Венеры», никакого значения подобные приглашения, как и разговоры о желании Киева видеть в Азове корабли НАТО, иметь не будут. Об этом в интервью бельгийскому изданию EURActive сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли корабли Североатлантического альянса по приглашению президента Украины Петра Порошенко войти в Азов, Чижов дипломатично отметил, что такое развитие событий крайне маловероятно.

«Теоретически они могут совершить дружественный визит с согласия Украины и России. Но я едва ли могу предположить, что Россия даст свое согласие на такой визит», — сказал Чижов.

По его словам, НАТО не настолько безрассудна, чтобы отправить свои корабли в Азовское море. Чижов напомнил, что конфликт из-за инцидента в Керченском проливе намеренно раздувается как на Украине, так и не Западе.

«Порошенко может приглашать туда [в Азовское море] хоть воздушные силы Марса и Венеры вместе взятые, но это вряд ли будет иметь какое-либо значение», — отреагировал Чижов на слова Порошенко о кораблях НАТО в Азове.

Напомним, в пятницу Украины закрыла въезд на свою территорию гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Эта мера, как и введение военного положения, как утверждают киевские власти, является ответом Украины на инцидент в Керченском проливе.

В воскресенье три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушителей задержала пограничная служба ФСБ РФ, как оказалось, на кораблях ВМСУ находился целый арсенал оружия, а координировалась провокация Службой безопасности Украины.