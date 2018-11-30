Сирия, 30 ноября. Более 30 тысяч жителей провинции Идлиб были эвакуированы в безопасные районы САР с марта. Турция продолжает стягивать подкрепления на север Хамы. Около 30 человек погибли под авиаударами ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: с марта 2018 эвакуировали более 30 тысяч жителей провинции Идлиб в безопасные районы САР; отбили нападение боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Дияла в Ираке.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным обстрелам САА в Хаме.

Курды: возводят укрепления на сирийско-турецкой границе в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировки в городе Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли более 30 мирных жителей.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдов в районе Тель-Абьяда на севере провинции Ракка; перебросили новую партию солдат к постам наблюдения на севере Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство SANA News сообщает о том, что военные самолеты международной коалиции продолжают проводить боевые вылеты в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. По последним данным, опубликованным медиапорталом, в результате последних бомбардировок, проведенных ВВС возглавляемого США альянса, были убиты более 30 мирных жителей, по большей части женщин и детей. Местные источники передают, что под ударом оказались жилые дома сирийцев в городе Аш-Шаафа. Предполагается, что в ближайшее время количество погибших возрастет, поскольку многие также серьезно пострадали в результате разрушения зданий. Напомним, жертвами авианалетов Соединенных Штатов практически ежедневно становятся гражданские лица, то время как террористы «Исламского государства» редко несут потери в ходе боевых вылетов американских ВВС.

Провинция Идлиб

Министерство обороны России опубликовало последние данные об итогах эвакуации мирного населения, проживавшего на оккупированных исламистами территориях провинции Идлиб. Отмечается, что с марта этого года в районы, освобожденные Сирийской арабской армией (САА), были переселены более 30 тысяч жителей региона. Напомним, этому способствовало открытие гуманитарного коридора в районе города Абу-Духур, через который осуществлялась безопасная эвакуация гражданских лиц. Напомним, контрольно-пропускной пункт был создан при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

На севере региона вновь фиксируются обстрелы города Тель-Абьяд вооруженными силами Турции. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), турецкая артиллерия ведет огонь по оборонительным сооружениям «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в окрестностях населенного пункта. В свою очередь курдские радикалы продолжают возводить дополнительные укрепления вблизи сирийско-турецкой границы. По данным того же источника, курды занимаются постройкой тоннелей на линии фронта. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке военной операции в Северной Сирии в конце октября. В рамках грядущего наступления Анкара намеревается зачисть территории к востоку от реки Евфрат от военного присутствия курдских вооруженных формирований.

Провинция Хама

Несмотря на требования Дамаска отступить из районов на северо-западе Сирии, Турция продолжает стягивать силы к своим наблюдательным постам. Согласно информации военного источника в сети Twitter (WaslSy), новая партия турецких солдат прибыла к контрольно-пропускным пунктам в районе городов Мурек и Шер Магар в северной части Хамы. Напомним, накануне во время переговоров в Астане постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о готовности страны противостоять турецким силам, в случае если они продолжат наращивать боевую мощь в САР и откажутся отвести свои войска на 20 километров.

Между тем информационный портал Mulhak сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции вновь выступили против Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра провинции — в районе населенного пункта Керназ. Тем не менее атака боевиков была успешно отражена. Более того, радикалы понесли потери в живой силе. После этого военнослужащие правительственных подразделений нанесли ответные удары по опорным пунктам группировки «Джейш Аль-Изза», джихадисты которой предположительно ответственны за организацию налета. В результате обстрела САА был уничтожен военный штаб формирования на окраине города Аль-Латамина.

Ирак

Вновь произошел взрыв в провинции Дияла. По информации агентства новостей Iraqi News, на северо-востоке региона детонировал заминированный мотоцикл, что привело к гибели одного и ранению еще двух мирных граждан. На данный момент ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, тем не менее многие местные активисты полагают, что бомба была установлена боевиками подпольных ячеек «Исламского государства». Согласно данным, опубликованным Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в прошлом месяце в результате терактов и нападений неизвестных в стране было убито 69 иракских мирных жителей, тогда как 105 человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)