«Даже не верхняя часть айсберга»: эксперт заявил о неспособности властей Туниса справиться с терроризмом

Тунис, 30 ноября. Еще четыре террористические ячейки обнаружили власти Туниса на территории страны. Как сообщает министерство внутренних дел государства, у боевиков изъяли взрывчатые вещества и компоненты, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств.

Заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что радикальные террористы используют нестабильную социально-экономическую обстановку в Тунисе себе на руку. Политолог заявил, что правоохранительные органы и власти страны пока не справляются с террористической угрозой, что чревато новым обострением ситуации в государстве.

«То, что смогли раскрыть спецслужбы — это даже не верхняя часть айсберга, совсем ничего. На сегодняшний день идет серьезное втягивание всей страны в террористическую паутину, правящие круги не в состоянии этому препятствовать и не в состоянии вскрыть весь этот нарыв и вычистить», — сказал Кошкин в комментарии изданию NewInform.

Он добавил, что протестные настроения и демонстрации населения Туниса могут быть подхвачены боевиками и использованы в интересах террористов: все это может привести к смене власти и раздроблению государства.

Напомним, Тунис продолжает переживать последствия социально-экономического кризиса, вызванного волной протестов «Арабской весны» в 2011 году. В стране резко ухудшился уровень жизни: граждане Туниса страдают от безработицы, часть населения мигрировала за рубеж. Кроме того, в Тунисе в связи с участившимися разбоями и грабежами ухудшилась криминогенная обстановка и вырос уровень террористической опасности.