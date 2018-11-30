«Американцы мечтали держать его в руках»: эксперт о преимуществах «неубиваемого» АК на западными винтовками

Российский концерн «Калашников» во время выставки «Армия — 2018» в Москве продемонстрировал новейшую винтовку АК-308, которая, вполне возможно, станет одним из самых амбициозных продуктов компании.

Положительный отзыв о российском вооружении опубликовал журналист Марк Экископос на страницах американского The National Interest. Он напомнил, что со времен Второй мировой войны разработчик стрелкового оружия Михаил Калашников выпустил порядка 20 автоматов, и практически все использовали патроны советского и российского производства.

По мнению автора статьи, АК-101 и АК-102 с 5,56×45-миллиметровыми патронами, стали первым этапом Калашникова на пути налаживания экспорта автомата под боеприпасы стандарта Североатлантического альянса.

«Смиренная внешность скрывает под собой то, что делает АК-308 одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия: он стреляет 7,62х51-миллиметровыми патронами НАТО», — говорится в публикации издания.

Экиспос добавил, что автомат позаимствовал большинство улучшений АК-12. По его словам, выход винтовки на международный рынок знаменателен не только новыми технологиями, но и новой бизнес-моделью, так как АК-308 создан согласно требованиям одного покупателя — Индии.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «автоматы Калашникова как были, так и остаются лучшими в мире, и как каждое гениальное оружие оно поддается модернизации».

«Результатом одной из таких модернизаций стал автомат АК-308. Мы должны знать, что этот автомат вобрал в себя новинки и свойства, которые присущи новейшему российскому АК-12 и АК-103. По сути, АК-308 — это некий гибрид», — объяснил эксперт.

По словам военного обозревателя, российскую винтовку отличает от предыдущих моделей улучшенный прицел. Кроме того, в стрельбе из АК-308 можно применять боеприпасы стандарта НАТО.

«У этого автомата есть определенные преимущества по сравнению со его предшественниками. На нем установлен новый и, пожалуй, самый эффективный диоптрический прицел. Самое интересное новшество в том, что АК-308 может использовать патроны Североатлантического альянса, — подчеркнул Баранец, добавив, что оружие из РФ популярно во всем мире. — Этот автомат создавался с явным прицелом не только для того, чтобы он был принят подразделениями спецназа РФ или армией, но и для того, чтобы его закупали в странах НАТО. Это было сугубо экономическое предположение, потому что, по последним данным, почти 60 стран в мире владеют автоматом Калашникова».

Тезис журналистов The National Interest о том, что АК-308 произвели по специальному запросу Нью-Дели, эксперт опроверг в разговоре с корреспондентом ФАН.

«Это полная глупость, фантазии журналистов NI. Видимо, их представители оценили, как индусы на выставке «залипли» у российского автомата. И сразу появились псевдоновости о том, что его создали специально для Индии, но это не так», — заявил он.

Виктор Баранец заметил, что автоматы Калашникова всегда представляли особенный интерес для западных стран, поскольку за рубежом не могут похвастаться таким совершенным оружием.