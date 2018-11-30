«Американцы мечтали держать его в руках»: эксперт о преимуществах «неубиваемого» АК на западными винтовками
Российский концерн «Калашников» во время выставки «Армия — 2018» в Москве продемонстрировал новейшую винтовку АК-308, которая, вполне возможно, станет одним из самых амбициозных продуктов компании.
Положительный отзыв о российском вооружении опубликовал журналист Марк Экископос на страницах американского The National Interest. Он напомнил, что со времен Второй мировой войны разработчик стрелкового оружия Михаил Калашников выпустил порядка 20 автоматов, и практически все использовали патроны советского и российского производства.
По мнению автора статьи, АК-101 и АК-102 с 5,56×45-миллиметровыми патронами, стали первым этапом Калашникова на пути налаживания экспорта автомата под боеприпасы стандарта Североатлантического альянса.
«Смиренная внешность скрывает под собой то, что делает АК-308 одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия: он стреляет 7,62х51-миллиметровыми патронами НАТО», — говорится в публикации издания.
Экиспос добавил, что автомат позаимствовал большинство улучшений АК-12. По его словам, выход винтовки на международный рынок знаменателен не только новыми технологиями, но и новой бизнес-моделью, так как АК-308 создан согласно требованиям одного покупателя — Индии.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «автоматы Калашникова как были, так и остаются лучшими в мире, и как каждое гениальное оружие оно поддается модернизации».
«Результатом одной из таких модернизаций стал автомат АК-308. Мы должны знать, что этот автомат вобрал в себя новинки и свойства, которые присущи новейшему российскому АК-12 и АК-103. По сути, АК-308 — это некий гибрид», — объяснил эксперт.
По словам военного обозревателя, российскую винтовку отличает от предыдущих моделей улучшенный прицел. Кроме того, в стрельбе из АК-308 можно применять боеприпасы стандарта НАТО.
«У этого автомата есть определенные преимущества по сравнению со его предшественниками. На нем установлен новый и, пожалуй, самый эффективный диоптрический прицел. Самое интересное новшество в том, что АК-308 может использовать патроны Североатлантического альянса, — подчеркнул Баранец, добавив, что оружие из РФ популярно во всем мире. — Этот автомат создавался с явным прицелом не только для того, чтобы он был принят подразделениями спецназа РФ или армией, но и для того, чтобы его закупали в странах НАТО. Это было сугубо экономическое предположение, потому что, по последним данным, почти 60 стран в мире владеют автоматом Калашникова».
Тезис журналистов The National Interest о том, что АК-308 произвели по специальному запросу Нью-Дели, эксперт опроверг в разговоре с корреспондентом ФАН.
«Это полная глупость, фантазии журналистов NI. Видимо, их представители оценили, как индусы на выставке «залипли» у российского автомата. И сразу появились псевдоновости о том, что его создали специально для Индии, но это не так», — заявил он.
Виктор Баранец заметил, что автоматы Калашникова всегда представляли особенный интерес для западных стран, поскольку за рубежом не могут похвастаться таким совершенным оружием.
«Слишком бледен тот горизонт, на котором находятся американские, австрийские, французские и немецкие автоматы. Я хорошо знаю, что те же американцы в Афганистане отбрасывали свои винтовки и мечтали держать в руках российский «Калашников», потому что он неубиваемый, это не капризная снайперская или штурмовая винтовка США, которая упадет в песок и больше с ним ничего нельзя сделать. А наш автомат может и в песке, и в воде находиться, да даже если его сбросят с 20-метровой скалы, он сможет стрелять. На Западе такого оружия нет», — заключил собеседник ФАН.