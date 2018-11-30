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Политика

Минздрав РФ получит допсредства на лекарства для больных ВИЧ из резервного фонда

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Минздрав РФ получит допсредства на лекарства для больных ВИЧ из резервного фонда

Москва, 30 ноября. Правительство России выделит из резервного фонда Минздраву РФ дополнительные средства на обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По ее словам, заявка Минздрава РФ на обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами превысила запланированный лимит, поэтому было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда.

«Мы естественно заявим дополнительную потребность, потому что председателем правительства была поддержана именно такая концепция, что уточненная потребность будет дополнительно выделена из резервного фонда», — сказала Максимкина.

Как сообщил замглавы министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, в настоящее время ведомство проводит оценку заявок от регионов на обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами. В ходе проверки будет осуществляться обоснованность этих заявок. Данные мероприятия будут частично завершены к концу 2018 года.

Автор: Артем Никулин
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