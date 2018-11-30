Вдова Игоря Талькова отреагировала на сообщения о задержании сына

Москва, 30 ноября. Вдова рок-музыканта Игоря Талькова Татьяна прокомментировала новость о задержании сына певца в Москве. Родственница данную информацию в настоящее время не подтверждает.

Татьяна Талькова назвала сообщения в прессе «полной ерундой».

«Ничего его не задержали. Все это полная ерунда. Все, извините. Спасибо за участие, до свидания», — передает ее слова «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Ранее сообщалось, что Талькова-младшего задержали в российской столице якобы за вождение транспортного средства в пьяном виде.

Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что материалы проверки в отношении Талькова-младшего по статье УК РФ 264 часть 1 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) находятся в производстве ОМВД России по району Бирюлево Западное Москвы.