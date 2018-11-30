Премьер Молдавии объяснил, почему чувствует себя румыном

Кишинев, 30 ноября. Премьер Молдавии Павел Филип рассказал, что ощущает себя румыном и в нем течет румынская кровь, но тем не менее скептически относится к действиям унионистов, которые выступают за объединение Румынии и Молдавии.

По словам Филипа, для него отношения с Румынией крайне важны, возможно, даже больше, чем для остальных. Премьер-министр объяснил, что он думает по-румынски и его родители родом из Румынии, однако его семья была разделена колючей проволокой после того, как территория Молдавии перешла от Румынии к СССР.

«Я пережил эту трагедию, потому что видел эти страдания», — сказал Филип.

Премьер-министр рассказал, что его отец остался в Кишинева, а его братья – в Бухаресте. Лишь спустя многие года им разрешили видеться раз в год, их встречи были полны «слез и чувств». Однако к движению унионистов Филип относится скептически.

Политик считает, что представители партий и движений, выступающих за сближение Румынии и Молдавии, сделали много голословных заявлений, однако конкретного результата сближения нет.

В Румынии идею объединения поддерживают около 68% населения, в Молдавии меньше – около 21% жителей. Президент Молдавии Игорь Додон предложил запретить в стране партии и движения, выступающие за ликвидацию государственности.