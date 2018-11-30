Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Севморпути с 2019 года

Москва, 30 ноября. Иностранные военные корабли смогут проходить по Северному морскому пути только после уведомления с начала 2019 года, об этом сообщил глава Центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, российское законодательство было усовершенствовано благодаря межведомственной работе в части ликвидации правового вакуума использования Северного морского пути. Итогам работы стал уведомительный характер плавания иностранных кораблей с начала 2019 года.

Главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской Россией. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 млн тонн.