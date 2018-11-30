Захарова назвала причину отмены встречи Путина и Трампа

Москва, 30 ноября. Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что провокация Украины в Керченском проливе не является настоящей причиной отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский дипломат считает, что данное объяснение Вашингтон использует для публики, поскольку на деле все обстоит несколько по-другому.

«Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — отметила Захарова на традиционном еженедельном брифинге.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с российским лидером на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе якобы «из-за инцидента в Керченском проливе». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении администрации США.