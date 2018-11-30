Подозреваемые в изнасиловании коллеги в Уфе полицейские лишились алиби

Уфа, 30 ноября. Бывшие сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе, лишились алиби.

Специалисты в рамках расследования провели экспертизу ДНК. Результаты свидетельствуют о том, что на теле потерпевшей обнаружены ДНК всех троих обвиняемых, а в отношении девушки было совершено сексуальное насилие, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель из Уфы стала жертвой группового изнасилования своих коллег.

По подозрению в совершении преступления силовики задержали начальника отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, а также главу отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Позднее они были уволены из органов и помещены под стражу.

Впоследствии сообщалось, что все трое обладают алиби, что якобы доказывала видеозапись, опубликованная в Сети. Предполагалось, что в связи с этим подозреваемые, вероятно, будут отпущены из-под стражи в декабре 2018 года.