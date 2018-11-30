Украинский политолог назвал неслучайными обыски у наместника Киево-Печерской лавры

СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла в рамках дела «о разжигании межконфессиональной вражды».

Украинский политолог Игорь Друзь заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что режим Петра Порошенко продолжает нагнетать обстановку вокруг православных обителей, в том числе в украинской столице, заявил Друзь. Обыски у наместника Киево-Печерской Лавры политолог назвал неслучайными.

«Митрополит Павел ненавистен Киеву тем, что стоит на канонических позициях. Он выступает против политического проекта слияния раскольнических церквей с канонической Церковью. За это его и преследуют власти. Другого объяснения обыскам быть не может», — отметил собеседник ФАН.

При этом Киев закрывает глаза на преступления гражданина Денисенко, выступающего под именем «патриарх Филарет», напомнил Друзь. По его словам, Денисенко «прославился» еще во время войны в Чечне, организовав трафик боевиков УНА-УНСО1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) и других националистических украинских формирований для участия в боевых действиях против российских войск.

После этого Денисенко отметился многочисленными аферами, в том числе переводами за рубеж больших денежных средств, добавил эксперт.

«Речь идет о траншах в размере 500 млн долларов. Но на все это власти закрывают глаза, как и на реальное разжигание межконфессиональной и национальной розни тем же Денисенко и главой униатов Святославом Шевчуком», — сообщил Игорь Друзь.

По его словам, преследование митрополита Павла носит чисто политический характер. Более того, как считает собеседник, дело идет к тому, что украинская верхушка может пойти на захват трех лавр на Украине (Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры. — Прим. ФАН). Для этого уже проведена массированная информационная и юридическая подготовка.

«Они объявили, что в Почаеве церковное имущество было незаконно передано в аренду из заповедника», — отметил Друзь.

По мнению политолога, военное положение на Украине было введено, в том числе, по причине развязывания религиозной войны против канонической Церкви. Не случайно в дни, когда украинские СМИ вовсю смакуют подробности столкновений с «агрессором», на сайте Порошенко было размещено сообщение, что скоро Киев получит томос.

Под предлогом введения военного положения во всех областях, где доминирует Украинская православная церковь Московского патриархата, принимаются «особые меры безопасности», заявил эксперт.

«Теперь любая общественная активность на Украине будет подавляться под видом обеспечения военного положения. Таких случайных совпадений быть не может», — уверен собеседник ФАН.

Ощущение такое, что именно сейчас происходит решающая агрессия Киева против Церкви, резюмировал украинский политолог Игорь Друзь.

1 Организация запрещена на территории РФ.