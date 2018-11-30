«В пятницу хирург-онколог узнал, что у него рак»: как прошли полгода жизни Андрея Павленко

Санкт-Петербург, 30 ноября. История одного из лучших хирургов-онкологов России Андрея Павленко известна тысячам россиян по всей стране. В марте 2018 года врач, годами боровшийся за жизни своих пациентов, узнал, что у него рак. В сентябре Андрея успешно прооперировали, а еще через месяц он вернулся на работу.

О том, как прошли последние полгода его жизни, в документальном фильме рассказал телеканал «Мир 24». Закадровый текст к фильму прочел известный российский актер и режиссер Константин Хабенский.

«Март 2018 года выдался холодным. С петербургских улиц только-только сошел снег. 16 числа, в пятницу, хирург-онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак… Шел обычный рабочий день», — говорится в подводке к фильму.

Все началось с того, что Андрей решил сделать гастроскопию. Думал, что у него гастрит или язва. Оказалось — третья стадия аденокарциномы желудка. Супруга Андрея, тоже врач, сразу поняла, насколько серьезно положение вещей.

«Супруга поплакала, не без этого. Я ее успокоил. Очень быстро все пришли в норму, увидев, что страха нет», — рассказал Павленко.

Началась химиотерапия. Уже на третий день после приема препаратов состояние Андрея ухудшилось: появились тошнота и слабость. Еще через две недели Андрей начал терять волосы. Коллеги решили его поддержать — и побрились наголо. Это попало в новости, и историю врача Андрея Павленко узнала вся страна.

Андрей проходил лечение и — параллельно — продолжал работать. Правда, в операционной он стал появляться чаще не как хирург, а как консультант.

Прошли четыре курса химии. Андрей лежал в палате, подключенный к капельницам, и консультировал по несколько десятков пациентов в день. 17 сентября 2018 года доктора прооперировали. Через месяц после операции он вернулся на работу. Сейчас Андрей продолжает борьбу с болезнью — как врач и как пациент.