Новак объяснил, почему отказ Украины от прямых закупок газа из РФ не сказывается на экспорте

Москва, 30 ноября. Отказ Украины от прямых закупок газа из России не сказывается на экспорте, так как Киев продолжает закупать российское топливо с помощью реверса, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Новак констатировал, что Россия не получала от Украины запросов на возобновление поставок газа с осени 2015 года. Он отметил, что Киев отказывается от прямых поставок российского топлива, однако на экспорте страны это не сказывается. Глава Минэнерго объяснил этот факт тем, что Киев продолжает закупать российский газ, однако с помощью реверса.

«Изменений в этом плане я не вижу, они [украинские власти] продолжают спокойно покупать наш же газ реверсом, но чуть дороже», — констатировал российский министр.

Новак рассказал правду о реверсном газе для Украины. Он отметил, что, проходя через третью сторону, топливо остается российским.

«Молекулы — российские. Они несут дополнительные расходы, но по документам берут не у нас, — обратил внимание Новак. — И главное, это почему-то ни у кого не вызывает вопросов и удивления, как будто в розовых очках сидят».

Министр добавил, что для российской стороны этот выбор Киева не принципиален, так как «объемы по факту остаются такими же».

Ранее украинский политолог Евгений Филиндаш заявил, что Украину через пару лет ждет потеря статуса транзитной газовой системы, а вместе с ней и миллиардов долларов ежегодных поступлений от транзита, если страна не нормализует отношения с Россией. Эксперт уточнил, причиной такого исхода событий является строительство РФ и ее партнерами газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые вскоре введут в эксплуатацию.