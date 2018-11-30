Володин назвал Порошенко виновником православного раскола на Украине

Москва, 30 ноября. За православным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, стремящийся сохранить личную власть в преддверии выборов главы государства. Об этом, комментируя решение Константинопольского патриархата по проекту устава украинской автокефальной церкви, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Одобрение проекта устава создаваемой на Украине церкви поощряют действия киевских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует ее [церковь] в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной компании, где у него нет никаких шансов», — сказал Володин.

По мнению председателя Государственной думы России, вмешательство в дела церкви, как правило, заканчиваются трагично, а мира Украине создание раскольнической церкви точно не принесет.

«Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России», — отметил Володин.

По его словам, попытка в скорейшие сроки продавить создание автокефальной украинской церкви, как и введение военного положения в 10 областях страны, — это борьба Порошенко за сохранение собственного рейтинга.

«У него [Порошенко] нет поддержки, эти шаги укладываются в логику его избирательной компании, которая строится на устранении любых оппонентов», — уверен Володин.

Напомним, ранее в РПЦ прокомментировали информацию о том, что Константинопольский патриархат принял проект устава украинской автокефальной церкви.