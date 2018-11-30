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Политика

Названа дата визита спикера парламента Австрии в Москву

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Названа дата визита спикера парламента Австрии в Москву

Вена, 30 ноября. Первый председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка посетит Москву с 4 по 6 декабря. Об этом сообщили в администрации парламента Австрии.

Спикер парламента проведет встречу с российскими парламентариями. На встрече будут обсуждаться отношения России и Австрии. В пресс-службе Национального совета заявили, что Соботка выступит на пленарном заседании Госдумы РФ.

Отметим, 5 июня Россия и Австрия укрепили сотрудничество подписанием пакета документов, среди которых меморандум между Минприроды России и федеральным министерством по развитию туризма в Австрии, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и федеральным министерством транспорта и инноваций и технологий Австрии по сотрудничеству в области инноваций, а также другие документы.

Автор: Денис Коробейников
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