Стал известен подробный маршрут грядущего «Дакара-2019»

Париж, 30 ноября. В Париже организаторы ралли-рейда «Дакар-2019» показали подробный маршрут, сообщил корреспондент ФАН. Легендарная гонка стартует 6 января 2019 года в Лиме. В этот раз участники проедут исключительно по территории Перу.

Число кольцевых участков большое, но при этом организаторы пообещали участникам все испытания без единого повторения, а к условиям «Дакара» им не привыкать: суровые пески, опасные дюны и жаркая пустыня. Пилотам предстоит преодолеть 5500 километров, из которых почти 3000 км – в «боевом режиме». Эксперты оценивают грядущий ралли-рейд как один из самых сложных.

«Это будет немного похоже на Vende Globe (сложнейшая в мире одиночная парусная регата)», – поделился спортивный директор «Дакара» Этьен Лавинь.

Всего заявлено 334 экипажа из 61 страны мира, причем в трех категориях (всего их четыре) будет представлен российский флаг. Команды из России уже отправили свою «боевую» технику в Южную Америку, подготовка к старту в самом разгаре.

Самое большое количество соотечественников традиционно представлено в категории грузовиков. Например, от команды «КАМАЗ-мастер» будут участвовать сразу четыре экипажа, а в категории мотоциклов Россию представят Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков.

Российские мотогонщики будут в классе Original by Motul, то есть, им нельзя будет воспользоваться техпомощью механиков согласно регламенту. Также по два экипажа выступят в категории автомобилей и в классе мотовездеходов. Финишируют команды в Лиме 17 января.