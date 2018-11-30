Россия и Белоруссия согласовали проект соглашения о признании виз

Минск, 30 ноября. Белоруссия и Россия согласовали проект соглашения о взаимном признании виз, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Подписание межправительственного соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз запланировано на 13 декабря. Заключение договора состоится в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства двух стран.

Бегун констатировал, что представители России и Белоруссии предпримут все меры, чтобы вынести этот документ на подписание в назначенный день.

«Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры», — объявил он.

Ранее свыше 140 граждан России, направлявшихся на этой неделе из белорусской столицы в Киев, были вынуждены вернуться в Минск из-за отказа во въезд на украинской границе.