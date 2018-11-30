Украина запретила въезд гражданам РФ мужского пола | 30 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украина запретила въезд гражданам РФ мужского пола Украины запретила въезд в страну гражданам России, а именно мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, такое решение приняли в Госпогранслужбе страны, сообщил глава ведомства Петр Цигикал. По его словам, на пунктах пропуска вводят усиленные меры контроля. Как сообщал ранее источник Федерального агентства новостей, накануне иностранных граждан перестали пропускать в Крым через украинские КПП. При этом работа КПП в Крыму со стороны России никак не менялась.

Боевики на мотоциклах обстреляли патруль полиции Туниса Боевики на мотоциклах обстреляли патруль полиции Туниса. Правоохранители попали в засаду в центре Кассерина. Как сообщили очевидцы, боевики на двух мотоциклах попытались застать силовиков врасплох — они обстреляли автомобиль полиции, сотрудники открыли ответный огонь. При отступлении боевики выпустили несколько очередей по кафе, в результате чего и пострадал 32-летний мужчина. Он доставлен в больницу.

МИД РФ заявил о 100 пострадавших при обстреле в Алеппо Во время обстрела Алеппо, при котором боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» могли использовать боеприпасы с хлором, пострадали более 100 человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, террористы всеми силами пытаются помешать процессу демилитаризации в идлибской зоне. Захарова отметила, что Россия призывает международное сообщество отреагировать на произошедшее в Алеппо.