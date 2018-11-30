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Сына Талькова задержали за пьяное вождение в Москве

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Сына Талькова задержали за пьяное вождение в Москве

Москва, 30 ноября. Столичная полиция задержала сына российского исполнителя Игоря Талькова, который, по предварительным данным, находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

По данным источника Федерального агентства новостей, материалы проверки в отношении Талькова-младшего по статье УК РФ 264 часть 1 находятся в производстве ОМВД России по району Бирюлево Западное.

Другие подробности в настоящее время неизвестны.

Ранее СМИ сообщали, что Талькову-младшему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Автор: Андрей Крылов
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