Три эстонские собаки попытались сбежать в Россию

Москва, 30 ноября. Три лайки сбежали от своего хозяина из Эстонии в Россию. Собаки переплыли реку Нарва и оказались на российской территории.

Как уточняет Идаская префектура департамента полиции и погранохраны Эстонии, инцидент произошел в среду. О побеге своих питомцев в соседнее государство хозяин сообщил эстонским пограничникам.

Мужчина пытался вернуть собак домой самостоятельно, он звал их с берега и с лодки, однако лайки не слушались и отказывались возвращаться обратно. Информацию о сбежавших животных эстонские пограничники передали российским коллегам.

В ошейниках у животных находился GPS-навигатор. Сотрудники российской погрнслужбы нашли беглецов и вернули собак хозяину.