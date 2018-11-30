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Три эстонские собаки попытались сбежать в Россию

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Три эстонские собаки попытались сбежать в Россию

Москва, 30 ноября. Три лайки сбежали от своего хозяина из Эстонии в Россию. Собаки переплыли реку Нарва и оказались на российской территории.

Как уточняет Идаская префектура департамента полиции и погранохраны Эстонии, инцидент произошел в среду. О побеге своих питомцев в соседнее государство хозяин сообщил эстонским пограничникам.

Мужчина пытался вернуть собак домой самостоятельно, он звал их с берега и с лодки, однако лайки не слушались и отказывались возвращаться обратно. Информацию о сбежавших животных эстонские пограничники передали российским коллегам.

В ошейниках у животных находился GPS-навигатор. Сотрудники российской погрнслужбы нашли беглецов и вернули собак хозяину.

Автор: Василий Котов
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