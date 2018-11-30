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Политика

Разрушение мира и согласия: Володин обвинил Порошенко в расколе церкви на Украине

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Разрушение мира и согласия: Володин обвинил Порошенко в расколе церкви на Украине

Москва, 30 ноября. За расколом церкви на Украине стоит президент этой страны Петр Порошенко, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Накануне Константинопольский патриархат опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о подготовке «проекта Конституционной хартии украинской церкви». При этом Константинополь не смог назначить дату проведения объединительного собора церквей на Украине.

Решения Константинопольского патриархата, заявил Володин, поощряют действия украинской власти, которые направлены на разрушение мира и согласия на Украине и носят явный политизированный характер.

«Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной кампании, где у него нет никаких шансов», — обвинил действующего президента Украины Володин.

Разрушение мира и согласия: Володин обвинил Порошенко в расколе церкви на Украине

По его мнению, такие действия украинского президента однозначно приведут к негативным последствиям в будущем, поскольку вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются, как правило, трагично.

«Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России», — добавил Володин.

В подтверждение своих слов председатель Госдумы напомнил о введении военного положения на Украине после провокации киевских кораблей в Керченском проливе, в том числе запрет на въезд в страну российским гражданам, а также политику «декоммунизации», проводимую Киевом на протяжении нескольких лет.

Напомним, Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Президент Украины впоследствии сообщил о создании в стране «единой поместной церкви».

Синод РПЦ назвал намерение Константинополя политическим и противоречащим церковным канонам и принял решение разорвать общение с Константинополем.

Разрушение мира и согласия: Володин обвинил Порошенко в расколе церкви на Украине

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины на 30 дней вступил в силу в минувший четверг провокации в Керченском проливе, которую корабли ВМСУ устроили, незаконно войдя в территориальные воды России, после чего были задержаны. В Киеве заявили о намерении перекрыть Босфорский пролив и потребовали от всего мира ограничить право России на судоходство.

Автор: Екатерина Кухарева
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