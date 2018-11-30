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Власти Анкары переименовали улицу, где расположено американское посольство

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Власти Анкары переименовали улицу, где расположено американское посольство

Анкара, 30 ноября. Городские власти Анкары заменили таблички с названием улицы, на которой расположено новое здание американского посольства, ее переименовали в честь афроамериканского борца за гражданские права Малкольма Икса.

По имеющимся данным, таблички с прошлым названием улицы (1478-я) заменены на новые. Соответствующее решение было принято муниципальным собранием властей Анкары.

В феврале текущего года городские власти Анкары решили назвать улицу, на которой расположено старое здание дипломатического представительства США, в честь военной операции «Оливковая ветвь», которую турецкие военные проводили в сирийском Африне.

Малкольм Икс — американский борец за права темнокожих был убит в 1965 году в Гарлеме перед общественным выступлением.

Автор: Андрей Крылов
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