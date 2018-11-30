Москва, 30 ноября. Позиция России в отношении Грузии после президентских выборов не изменится, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Захарова напомнила, что дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны по инициативе грузинской стороны.

«Мы придерживаемся нашей позиции, которая хорошо известна по вопросу отношений с этим государством», — сказала дипломат.

При этом решение Тбилиси о разрыве дипотношений Захарова назвала колоссальной ошибкой. Захарова отметила, что Россия и Грузия поддерживают диалог в сферах культуры и экономики, а также развивают гуманитарные связи. Однако, по словам официального представителя МИД РФ, отношения двух государств осложняются отсутствием нормальных дипломатических отношений.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.