Киев запросил посещение задержанных моряков — Захарова

Москва, 30 ноября. Украинские дипломаты потребовали от российского МИД обеспечить консульский доступ к задержанным морякам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинская сторона направила в наш адрес ноту с требованием обеспечить консульский доступ к своим задержанным гражданам», — рассказала Захарова.

По ее словам, украинские дипломаты всегда действуют подобным образом, если речь идет о резонансных задержаниях, которые освещаются в СМИ. Захарова подчеркнула, что в иных случаях они «никакого рвения не демонстрируют».

Напомним, 24 гражданина Украины, среди которых офицеры ВМС, моряки и сотрудники СБУ были арестованы до 25 ноября. Их подозревают в незаконном пересечении российской границы.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников ФСБ России. Для их остановки было применено оружие.