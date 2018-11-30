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Киев запросил посещение задержанных моряков — Захарова

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Киев запросил посещение задержанных моряков — Захарова

Москва, 30 ноября. Украинские дипломаты потребовали от российского МИД обеспечить консульский доступ к задержанным морякам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинская сторона направила в наш адрес ноту с требованием обеспечить консульский доступ к своим задержанным гражданам», — рассказала Захарова.

По ее словам, украинские дипломаты всегда действуют подобным образом, если речь идет о резонансных задержаниях, которые освещаются в СМИ. Захарова подчеркнула, что в иных случаях они «никакого рвения не демонстрируют».

Напомним, 24 гражданина Украины, среди которых офицеры ВМС, моряки и сотрудники СБУ были арестованы до 25 ноября. Их подозревают в незаконном пересечении российской границы.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников ФСБ России. Для их остановки было применено оружие.

Автор: Денис Коробейников
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