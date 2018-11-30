Суд в Турции выдал ордер на арест 15 саудовцев в рамках расследования убийства Хашукджи

Анкара, 30 ноября. Турецкий суд выдал ордер на заочный арест 15 граждан Саудовской Аравии в рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи.

Как передает арабская газета «Ени шафак», по запросу Генеральной прокуратуры Турции Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев. Их подозревают в причастности к убийству Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает взаимодействие Эр-Рияда и Анкары по расследованию убийства журналиста. Глава МИД РФ добавил, что российская сторона «скорейшего вынесения окончательного вердикта».