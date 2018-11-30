Политолог назвал фейком итоги опроса по Курилам

Москва, 30 ноября. Исследовательская организация «Левада-Центр» провела опрос, чтобы выяснить, какой процент россиян потенциально готов поддержать передачу части Курильских островов Японии.

Почти 75% опрошенных сообщили, что не поддерживают такую идею, о том, что считают передачу целесообразной, рассказали 17% опрошенных. По мнению политолога и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева, «исследование» — это фейк, который специально выпустили незадолго до переговоров президента РФ Владимира Путина и главы правительства Японии Синдзо Абэ.

«Перед встречей Путина с премьером Японии Абэ на саммите G20 пошли вбросы… Работают прям по науке», — сказал Исаев в интервью «Царьграду».

Напомним, переговоры Путина и Абэ состоятся завтра в рамках проходящего в Аргентине саммита G20. Ранее сообщалось, что Путин и Абэ на встрече в Буэнос-Айресе могут определить круг лиц, которые будут отвечать за диалог по мирному договору между государствами.

Отметим также, что, как неоднократно отмечали в МИД РФ, у Москвы и Токио нет территориальных споров, Россия заинтересована в том, что в кратчайшие сроки и без предварительных условий заключить с Японией мирный договор.

Ранее в ноябре ситуацию вокруг заключения мирного договора и Курильских островов президент РФ Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Японии на встрече в Сингапуре. По мнению профессора факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Сагомоняна, «четыре маленьких острова», как о них пренебрежительно пишут либеральные СМИ, — это стратегически важная для РФ территория.