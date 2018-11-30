Киев начал реализацию мер по установлению режима военного положения

Киев, 30 ноября. Вторые сутки Украина живет в режиме военного положения, которое впервые за годы независимости введено в 10 областях страны на 30 дней. Несмотря на заверения официального Киева в том, что права и свободы граждан не пострадают за это время, первым доказательством нарушения обещания стала отмена в этих десяти областях выборов в объединенных территориальных общинах.

Голосование должны были провести 23 декабря. Как пишет РИА Новости, в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украину в период военного положения не будут пропускать россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения введены только для тех, кто едет на похороны родственников. Кроме того, глава государства предложил ужесточить требования по регистрации в областях, в которых введено военное положение, для граждан РФ.

Мероприятия по безопасности усилят в Одессе. Напомним, Киев ввел военное положение после попытки провокации в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС нарушили государственную границу России.