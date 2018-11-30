Москва, 30 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала провокации в отношении российских диппредставительств в Киеве и Львове. Она напомнила Киеву о судьбе консульства РФ в Крыму, которое сменило статус и стало представительством российского МИД.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Захарова рассказала, отвечая на вопрос о том, может ли Москва из соображений безопасности перенести свои диппредставительства из Львова и Киева.

«Не было ли мысли о переносе представительства? Наш недавний исторический пример, говорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потом оно стало представительством МИД РФ. Бывает и так!» — подчеркнула дипломат.

В связи с действиями экстремистов в отношении российских диппредставительств на Украине Захарова отметила, что Москва уважает украинских дипломатов, однако у любого терпения есть предел, и Киев должен это понимать.

«Мне кажется, в Киеве должны понимать, есть предел народному терпению», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что провокации устраивают не обычные украинцы, а либо те люди, которым за это заплатили, либо «националисты по призванию и по научению».

На этой неделе украинские радикалы провели ряд провокаций у российских дипломатических представительств в Киеве и во Львове. В понедельник у стен генконсульства РФ во Львове радикалы подожгли автомобильные покрышки, а российское дипведомство в Киеве забросали дымовыми шашками.

Акции стали продолжением провокации Украины в Черном море. В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу и, совершая опасные маневры, взяли курс на Керченский пролив. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы остановить корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как обращал внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, при этом российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия границы и не нарушали международного права. Москва считает произошедшее в Керченском проливе провокацией Киева.