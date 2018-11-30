Россия будет помогать Сирии вне зависимости от желания других стран — Матвиенко

Санкт-Петербург, 30 ноября. Москва будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Дамаску вне зависимости от того, присоединятся ли к этому другие страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия неоднократно поднимала перед мировым сообществом вопрос о помощи в восстановлении инфраструктуры Сирии, однако не все страны откликнулись на это предложение. Матвиенко подчеркнула, что несмотря на это, Россия продолжит следовать своей линии и оказывать необходимую гуманитарную помощь сирийскому населению.

По ее словам, с момента начала войны в Сирии погибли сотни тысяч людей, кроме того, миллионы людей покинули свои дома. Она подчеркнула, что во время войны были разрушены культурные объекты Пальмиры и многих сирийских городов.