Три ведомства РФ участвовали в пресечении украинской провокации в Керченском проливе

Москва, 30 ноября. Три российских ведомства — ФСБ, Минобороны и Росморречфлот — участвовали в пресечении провокации кораблей ВМСУ в Керченском проливе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

Он отметил, что всех нарушителей удалось задержать.

«Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей Военно-морских сил Украины», — сказал Михаил Мизинцев.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда опасно лавировали, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Все три корабля были задержаны и доставлены в Керчь. В отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В Москве инцидент назвали провокацией Киева.