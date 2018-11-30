В МИД РФ назвали «очередной бумажкой» резолюцию США по Азову

Москва, 30 ноября. Принятие Сенатом США резолюции о провокации украинских кораблей в Керченском проливе, в которой они осудили действия российского флота, свидетельствует о крайне низком интеллектуальном уровне тех, кто составлял документ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат осудила принятие Вашингтоном резолюции по ситуации в Азовском море, назвав ее «очередной бумажкой». При этом официальный представитель ведомства обратила внимание, что именно США ответственны за то, что происходит на Украине.

Сенат призывает членов международного сообщества сплотиться против действий России в Керчи, что, подчеркнула Захарова, характеризует его членов определенным образом.

«Это свидетельствует о крайне низком интеллектуальном уровне тех, кто составлял эту резолюцию. Вместо того, чтобы принимать очередную бумажку, нужно осознать свою роль в ситуации на Украине», — отметила она.

Напомним, в минувшее воскресенье три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Американскую резолюцию приняли в Сенате США единогласно без голосования. При этом документ не имеет обязывающего характера для исполнительной власти Соединенных Штатов.

Политолог Максим Жаров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что решение Сената подтверждает предположения о том, что керченская провокация была разработана и реализована спецслужбами США.