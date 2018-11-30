Более 140 россиян получили отказ во въезде на Украину и вернулись в Минск за неделю

Минск, 30 ноября. Свыше 140 граждан России, направлявшихся на этой неделе из белорусской столицы в Киев, были вынуждены вернуться из-за отказа во въезде. В течение последних суток из украинских аэропортов возвратились в Минск 50 россиян. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

Он также добавил, что при этом «на наземных пунктах пропуска белорусско-украинской границе ситуация не изменилась», передает ТАСС.

Кроме того, представитель пограничного комитета обратил внимание на то, что украинская сторона в настоящее время не сообщала о решении закрыть въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее руководитель погранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что на пропускных пунктах вводятся усиленные меры контроля. По его словам, въезд на территорию Украины запрещен гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.