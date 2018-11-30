Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Париж под предлогом борьбы с фейками намерен преследовать российские СМИ — Захарова

76
0 Оставить комментарий

Париж под предлогом борьбы с фейками намерен преследовать российские СМИ — Захарова

Москва, 30 ноября. Франция под предлогом борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями задалась целью законодательно обосновать возможность преследования российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она напомнила о принятом во Франции пакете законопроектов по «борьбе с манипуляцией информацией». Захарова отметила, что МИД РФ неоднократно отмечал дискриминационный характер документа и его очевидную направленность на зачистку медиапространства страны от «неугодных точек зрения».

«При этом у нас не вызывает сомнений, что французские власти задались целью под предлогом борьбы с дезинформацией создать для себя законные основания для преследования в первую очередь российских СМИ, права которых и так систематически нарушаются», — сказала Мария Захарова.

Она добавила, что журналисты российских изданий Sputnik и RT не могут получить во Франции пресс-карты, необходимые для работы.

Напомним, агентству Sputnik и телеканалу RT отказано в аккредитации в Елисейский дворец и другие ведомства Франции. Во время избирательной кампании 2017 года корреспонденты изданий не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. После президентских выборов МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на запросы редакций.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.