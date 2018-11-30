Долой бюрократический беспредел: в ОНФ намерены добиться выполнения «суперуказа» Путина

Общероссийский народный фронт провел масштабный съезд. Главным вопросом на нем было: как достигнуть амбициозных целей, перечисленных в майских указах президента? Встреча объединила 4000 участников со всей страны — это федеральные и региональные эксперты, финалисты конкурса «Лидеры России», доверенные лица президента и конечно, «народные контролеры», — учителя, врачи, ученые, добровольцы, волонтеры, представители села.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, уже семь лет «народные контролеры» благодаря своей активной жизненной позиции «не дают утонуть стране в бюрократическом болоте».

«Между цифрами, которые мы видим в расчетах чиновников и реальной картиной дела порой, огромнейшая пропасть, и вы как никто это знаете!» — заявила она.

«Поэтому мы контролируем президентские указы и поручения от Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа и Крыма!», — добавил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

12 тематических площадок, каждая соответствует отдельному национальному проекту майского «суперуказа» президента. Демография, образование, производительность труда, бизнес, международная кооперация, здравоохранение, образование… Народные контролеры обсуждают и записывают на специальном стенде свои предложения — как достигнуть прорыва в самых разных сферах жизни россиян.

«Президент поручил добиться стопроцентной доступности дошкольных учреждений, детских садов. Мы предлагаем в этом направлении развивать негосударственный сектор», — рассказала репортеру Федерального агентства новостей модератор площадки «Демография» Виктория Рашина.

По мнению эксперта ОНФ, ведомственные и корпоративные детские сады помогут женщинам с детьми в возрасте до трех лет совмещать материнство с активной трудовой деятельностью.

На вопрос корреспондента ФАН о том, будут ли такие организации предоставлять свои услуги бесплатно, Виктория Рашина ответила, что это бремя предлагается переложить на работодателей: возможно, они будут компенсировать оплату за детские сады в стопроцентном размере, возможно, будет предложено другое решение.

«У нас сейчас проблема: рынок отечественного семенного материала очень зависит от иностранных компаний. Нам сейчас главное, чтобы рынок в большей степени был наполнен отечественными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур», — говорит участник площадки «Международная кооперация и экспорт» из Краснодара, заведующий лабораторией экономики ВНИИМК Константин Кривошлыков.

По его словам, проблема затронула в первую очередь подсолнечник и сахарную свеклу.

«Если мы не будем контролировать генетические ресурсы на территории РФ, мы просто не сможем сформировать остаточную сырьевую базу для того, чтобы произвести продукцию, которую потом планируется вывести на экспорт», — объяснил ученый.

Желающих высказаться привлекла и площадка «Здравоохранение». Эксперты ОНФ рассказали, как сформировать эффективную сеть медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

«Все говорят о том, что для первичного звена надо закреплять кадры на местах, обеспечивать им социальные условия, должную зарплату и создавать хорошие условия на работе, — считает заслуженный врач Российской Федерации, и. о. ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Лариса Мошетова. Я лично от себя хочу тоже предложить: молодежь, для того, чтобы она закрепилась, надо не только обеспечивать, но и воспитывать, еще в школе, чтобы они пошли в профессию сознательно».

На съезде руководство ОНФ огласило имена новых сопредседателей Центрального штаба движения. В их числе оказался директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. На встрече с президентом Владимиром Путиным знаменитый педиатр и хирург заявил: для российского здравоохранения наступают новые времена.

«Наша главная цель — сделать так, чтобы российский народ был доволен здравоохранением, и для реализации этой цели мы не остановимся ни перед чем. Речь идет не только о том, чтобы в больницах, поликлиниках были, наконец, чистые туалеты и туалетная бумага с мылом и бумажные полотенца. Речь идет о создании условий для резкого повышения профессионального уровня наших медицинских работников, этических норм, достаточного их числа и удобства, подчеркиваю, для народа, для получения качественной медицинской помощи», — объявил доктор Рошаль.

Новый сопредседатель Центрального штаба ОНФ также занимается разработкой государственной программы, которая должна четко ответить на вопрос о том, как и когда решится кадровая проблема российском здравоохранении.

Главным событием встречи стала презентация мобильного приложения «Народный контроль». Отныне каждый россиянин сможет следить за тем, как выполняется майский указ в его регионе, и сообщать о проблемах через мобильный телефон.

«Например, в таком-то селе должен был быть построен фельдшерско-акушерский пункт, скажем в апреле. Апрель на дворе, ФАПа нет. Можно послать свою информацию в это интерактивное приложение, — рассказала корреспонденту ФАН доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Приложение состоит из 12 разделов, содержит вкладки о целях и задачах по каждому нацпроекту, новости ОНФ и специальную интерактивную карту.

«Это же замечательно, правда? — отмечает волонтер ОНФ Маргарита Финашина. — Не только правительство может этим заниматься, но и мы, не связанные с политикой люди. Наше мнение будет более независимым, более честным».

От «народного ока» не ускользнет ни один город, деревня или поселок. Интерактивная карта будет пополняться новыми сообщениями пользователей со всех концов страны. Собранные данные лягут на стол компетентных органов.

«Это очень серьезный, на мой взгляд, шаг вперед, — потому что благодаря такому технологическому процессу, такому прорыву, мы сможем наконец-то получить картинку с земли!» — считает депутат Госдумы Николай Говорин.

Лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поблагодарил активистов и экспертов движения за проделанную работу и обратился к ним с напутственной речью.

«Контроль, поддержка и участие. Без этих направлений будет почти невозможно ничего сделать. Я вас призываю самым активным образом включиться эту работу. И, если это будет так, а я надеюсь, что так и будет, мы построим страну, о которой мечтаем», — сказал президент.

Предложения участников съезда вошли в «дорожную карту», план работы общероссийского движения на ближайшие годы. Впереди — еще больше опросов, проведения мониторинга, акций и встреч с гражданами, которые позволят обеспечить народный контроль за реализацией национальных проектов в рамках майского указа президента.