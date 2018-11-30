«Это просто мантры»: Захарова предложила Мэй призывать к санкциям против РФ без повода

Москва, 30 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не искать поводы для санкций против России, а просто регулярно призывать к новым ограничениям, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала призыв Мэй усилить санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

«Думаю, им можно успокоиться и не называть поводы [для усиления санкций против России]. Таким образом там считают возможным влиять на повестку, это просто их подход. Зачем обговаривать ситуацию в Керчи — можно просто говорить, что нужны новые санкции в адрес России. Это просто мантры: меняется сценография, а танец остается тем же».

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации.

Они незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом их экипажи не реагировали на законные требования российской стороны прекратить опасное маневрирование и остановиться.

Украинские суда были задержаны. По факту нарушения госграницы страны было возбуждено уголовное дело. Президент Украины Петр Порошенко расценил это как якобы «агрессию» со стороны Москвы и ввел на Украине военное положение.

Россия призывала обсудить инцидент в Керченском проливе на заседании Совбеза ООН, однако тема была снята.