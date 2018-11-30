Жертвы секс-террора мигрантов протестуют против их депортации. Колонка Владимира Тулина

В немецком городе Фрайбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг, произошло групповое изнасилование 18-летней студентки, которое потрясло всю страну. По обвинению в преступлении задержаны восемь человек. Семеро из них — так называемые беженцы из Сирии, а восьмой — гражданин Германии мусульманского вероисповедания. Экспертиза ДНК показала, что в изнасиловании участвовали 10 человек.

В принципе, в Германии мигранты последней — так называемой «меркелевской» — волны совершают настолько много тяжких преступлений, что они уже стали простыми будничными событиями, с которыми немцы смирились. Тем более что полиция и прогосударственные СМИ делают все, чтобы на таких преступлениях не фокусировалось внимание.

Недавно в интервью телеканалу ВВС заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх сообщила, что за 2017 год в Германии нелегальными мигрантами было совершено 447 убийств.

Множество немецких СМИ сразу обвинили ее в клевете, сообщив, что нелегальные мигранты за этот период убили 27 человек. ВВС проверила, и выяснилось, что 447 человек убили вместе легальные и нелегальные мигранты. Об этом немецкие СМИ сообщать не стали.

Таким образом, 420 немцев убито теми, кто получил или подал заявку на получение социальных пособий, которые выплачивает немецкое государство. На самом деле убитых мигрантами значительно больше, так как учитываются только раскрытые убийства.

В том же 230-тысячном Фрайбурге в октябре 2016 года афганец Хусейн Хавари сбил едущую по парку на велосипеде 19-летнюю Марию Ланденбургер, изнасиловал ее и утопил в реке. Этот случай стал известен только благодаря тому, что отец убитой — Клеменс Ланденбургер — заместитель главы юридического отдела Европейской Комиссии (правительства ЕС).

Он остался верен принципам толерантности и призвал своих соотечественников не обижать мигрантов и оказывать им помощь. Об этом убийстве и других подобных Федеральное агентство новостей рассказало в статье «Ради убежища мигранты выдают себя за несовершеннолетних, геев и больных амнезией».



Сейчас уже известно, что убийца Хусейн Хавари получил высшую меру наказания: пожизненное лишение свободы, но при определенных условиях сможет освободиться через 15 лет.



Преступления мигрантов, а также попытки властей скрыть их вызывают массовые протесты немцев — теперь уже практически ежемесячно. В августе весь мир наблюдал массовые протесты в Хемнице, где мигранты убили 35-летнего гражданина Германии. В сентябре в городе Кетене, федеральная земля Саксония-Анхальт, на детской площадке на Карлсплатц трое афганцев стали издеваться над беременной немкой. Они на ломаном немецком языке обсуждали, кто из них отец будущего ребенка. За женщину заступились двое немцев и на них напали афганцы. В ходе драки один из немцев был повален на землю, ударился головой и умер.

Афганцы сбежали, но вскоре двое из них были задержаны полицией. Им по 18 и 20 лет, прибыли они в Германию в 2015 году как несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Младший получил право на убежище, а старший должен был быть депортирован. Но германские власти продемонстрировали чудеса гуманности, и его высылка была отменена, так как он нанес одному немцу тяжкие телесные повреждения и нужно расследовать уголовное дело, но при этом его не арестовали!

Когда представитель полиции заявил, что «согласно первичному отчету о вскрытии, смерть 22-летнего не находилась в прямой причинно-следственной связи с нанесенными ему травмами», а затем информационное агентство DPA и газета Mitteldeutscher Zeitung сообщили, что «потерпевший скончался от острой сердечной недостаточности» жители города поняли, что афганцев скоро выпустят на свободу и те из них, кого не радовала будущая встреча с убийцами на улицах родного города, вышли на марш протеста.

Таких набралось более 2500 человек — около 10% населения города. Кстати, мировой рекорд нетолерантности принадлежит немецкому городку Кандель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Когда в декабре 2017 года там афганец Абдула Мобин Дауд в магазине в присутствии десятков свидетелей зарезал свою 15-летнюю одноклассницу, на демонстрацию под лозунгом «Кандель — везде» вышло 8,5 тысяч человек — почти все население городка.

В октябре произошел вышеназванный случай во Фрайбурге. Казалось бы, когда немцы уже привыкли к убийствам с изнасилованиями, совершаемыми мигрантами, то на кого произведет впечатление только изнасилование, даже групповое? Тем более что в том же Фрайбурге в прошлом году их было, по официальным полицейским данным, 172 и 46% совершили иностранцы. Но тут сыграли свою роль обстоятельства совершения преступления и личности тех, кто его совершил.

Согласно полицейскому расследованию, в ночь на 14 октября гражданин Сирии Мадж Х. угостил студентку на дискотеке коктейлем. Что он туда подсыпал, выяснить не удалось, но студентка стала терять сознание, и он вывел ее из здания, отвел в кусты и там изнасиловал. Затем Мадж вернулся на дискотеку и предложил бессознательную немку своим соотечественникам за вознаграждение. Те согласились и в течение четырех часов насиловали немку в кустах, указанных Маджем. По их показаниям, Мадж хвастался, что регулярно таким образом насилует немок на дискотеках.



Позже немецким СМИ стало известно, что Мадж с двумя другими сирийцами является обвиняемым по делу о групповом изнасиловании другой немки в 2017 году, а также в нанесении телесных повреждений и торговле наркотиками, и при этом его не только не арестовывали, но и продолжали выплачивать социальное пособие. Все шесть его соотечественников также успели совершить до своего задержания многочисленные правонарушения, но это не мешало им жить в Германии на свободе за счет немецких налогоплательщиков.

На митинге протеста во Фрайбурге, организованном «Альтернативой для Германии», руководитель партии в федеральной земле Штефан Рэппле произнес:

«Сейчас стали уже происходить массовые изнасилования, чудовищные преступления, которых не было раньше в Германии. Виновата в них прежде всего современная политика правительства в отношении беженцев. Необходимо наконец закрыть границы страны и немедленно выдворять из неё мигрантов, не имеющих легального статуса, и мигрантов-преступников».

Новое зверское убийство произошло на днях в Виттенбурге, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания. Там ночью в спальне своего собственного дома был зарезан 20-летним афганцем 85-летний пенсионер.



Даже если судить по криминальной статистике Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2017 год, которую официально представил глава МВД Хорст Зеехофер 8 мая в Берлине, мигранты совершили 15,1% ограблений, 15,2% нанесения тяжких телесных повреждений, 15,9% изнасилований и 31,4% квартирных краж. При этом, даже при самом большом допущении, доля мигрантов не превышает 2% населения. Мигрантами сейчас в Германии считают только тех, кто откликнулся на призыв Ангелы Меркель и прибыл в Германию как беженец в 2015–2018 годах. 4,5 миллиона турок и более 1 миллиона выходцев из арабских стран, прибывшие в страну ранее или родившиеся здесь, к этой категории не относятся.

Есть и другая интересная статистика. 10 апреля журнал Der Spiegel сообщил: «Согласно последним данным, полученным в сентябре 2017 года, 55,2% из 4,3 млн получателей пособия по социальному обеспечению были получены мигрантами. В 2013 году этот показатель составлял 43%».

При этом среди проживающих в Германии сирийцев, афганцев и иракцев их более 90%, а среди немцев — 7,2%.

Интересную информацию можно узнать из отчета «Преступность в контексте миграции», опубликованном Федеральным ведомством криминальной полиции и из отчета Gatestone Institute. Оказывается, мигранты уже в прошлом году совершали по 13 преступлений на сексуальной почве в день, и есть явная тенденция того, что дальше будет еще хуже. За 2017 год совершено 3466 таких преступлений, а за 2016 год их было 1683, за 2015 — 949.

Нынешний год, без сомнения, снова будет рекордным. Хотел было взять из полицейских отчетов и СМИ наиболее интересные случаи сексуальных преступлений, но их оказалось столько, что сил моих хватило только на январь 2018 года — не самый подходящий, учитывая погоду, месяц для сексуальных действий криминального характера.

1.01. Бремен. Группа молодых мужчин пыталась изнасиловать двух женщин. Единственным задержанным оказался мигрант из Сирии. Тут надо заметить, что немецкий язык обогатился словом «тахарруша». Оно означает процесс, при котором группа мужчин образует живую изгородь вокруг женщины и поочередно насилует ее в этом круге.

В этот же день в Гамбурге 22-летний марроканец напал на женщину в больнице.

4.01. Ганновер. 24-летний албанец изнасиловал ученицу в школе. Об этом сообщили местные СМИ, но вскоре на них было оказано давление и в сообщениях они заменили слово «албанец» на этнически нейтральное «уроженец Балкан».

8.01. Герлиц. 30-летний марроканец, когда у него попытались проверить документы, снял штаны перед женщиной-полицейским на вокзале.

9.01. Маннхайм. 28-летний афганец напал на 23-летнюю женщину в трамвае возле центрального вокзала, а через час повторил нападение в другом трамвае. Был задержан полицией, но после допроса отпущен.

10.01. 30-летний мигрант из Чада напал на двух девочек в поезде Мюльхайм-Фрайбург. После его задержания выяснилось, что он 4 раза уже задерживался за сексуальные преступления. Последний раз это произошло за день до этого и тоже в поезде, где он пытался изнасиловать женщину. Тем не менее, его всегда отпускали.

В тот же день полиция Магдебурга опубликовала фотографию негра, который изнасиловал женщину на центральном вокзале Магдебург города еще 27 июня 2017 года. Почему они не сделали этого на полгода раньше, в полиции объяснять не стали.

11.01. Швеннинген. Темнокожий мужчина напал на двух 11-летних мальчиков на автобусной остановке.

В Мюнхене мужчина напал на девочек 15 лет в вагоне метро. Одна из них смогла сделать его фотографию, но так как он был ярко выраженной восточной внешности, то полиция фото публиковать не стала, поместив в сообщении о розыске описание: «мужчина 20-30 лет, худой, 170 см, красная куртка, черные брюки и ботинки».

12.01. Гамбург. 18-летний афганец напал на 19-летнюю девушку на станции метро.

14.01. Мюнстер. 23-летний афганец избил и попытался изнасиловать женщину в поезде. Задержан, допрошен и отпущен.

17.01. Маннхайм. 72-летний турок напал на женщину в поезде.

В Хемнице африканец обнажился перед девочкой на детской площадке.

18.01. Гамбург. 21-летний сомалиец обнажился перед женщиной на центральном вокзале города.

24.01. Мозах. Мужчина, говорящий на ломаном немецком, подошел на площадке к 8-летней девочке и стал ее целовать в губы в присутствии ее матери.

26.01. Эберсвальд. Четверо сирийцев напали на 14-летнюю девочку, а когда ей пытался помочь ее отец, то они повалили его на землю и избили ногами.

В кампусе франкфурсткого Университета имени Гёте африканский мужчина попытался изнасиловать студентку. До этого им были изнасилованы студентки 5 октября, 29 декабря 2017 года и 6 января 2018 года. Только 2 февраля руководство университета предупредило студентов, что на его территории орудует африканский маньяк.

28.01. Мюнхен. Задержан 18-летний сириец за попытку изнасилования сразу нескольких женщин в разных купе поезда. Однако упоминание о его национальности в полицейской сводке отсутствует, там сообщается «задержан мужчина в рэперской толстовке».

1.02. Шопфхайм. 61-летний индус был задержан за нападение на 11-летнюю девочку в поезде.

2.02. Бохум. 33-летняя женщина изнасилована на городском кладбище на могиле родственников.



Как видите, мигранты успешно интегрируются в немецкое общество, но только в ее женскую половину и только отдельными частями тела. Бывшая гражданка СССР, а ныне — ФРГ Екатерина Шульц так оценивает ситуацию в Германии:

«Здесь женщина может быть изнасилована мигрантами в любой момент и в любом месте: в своем жилище, на улице, во всех видах транспорта, в любом общественном здании. Исключения пока составляют театры, библиотеки и церкви — туда мигранты не ходят. Но самое ужасное даже не это, а то что помощи ждать неоткуда — местные немцы, в отличие от русских, на помощь чужой женщины никогда не придут, сделают вид что ничего не видят и не слышат. В лучшем случае позвонят в полицию и только тогда, когда отойдут на безопасное расстояние».

Как показывает уголовное дело 31-летнего мигранта из Ганы, немцы не защищают не только чужих женщин, но и своих. Африканец низкого роста и тщедушного телосложения (судя по фото из зала суда) сумел в апреле 2017 года напасть на пару из Баден-Вюртемберга, которая отдыхала в палатке в заповеднике Зигауэ, и не только ограбить их, но и изнасиловать 23-летнюю немку на глазах ее приятеля. При этом ганаец не имел при себе никакого оружия — только простую пилу.

Самое поразительное, что как только партия «Альтернатива для Германии» или организация PEGIDA (Патриотические европейцы против исламизации Запада) проводят митинги с требованием депортации незаконных мигрантов, сразу же появляется параллельный митинг в поддержку мигрантов, часто более многочисленный. Так было и в Хемнице, и в Кетене, и во Фрайбурге, и во многих других местах.

Причины этого объяснил активист партии «Альтернатива для Германии» Константин Крамп: «70 лет после войны немцев учат, что нет ничего более ужасного, чем нацизм, и я с этим полностью согласен. Но сейчас медиа, поддерживающие правительство, внушают людям другую мысль: раз депортации мигрантов требуют неонацисты, значит и все, кто требуют того же, тоже неонацисты. Это абсолютная ложь. Нам не нужен ни Третий, ни Четвертый Рейх, руководство нашей партии многократно публично осуждало преступления нацистов во время войны или холокост. Мы не можем неонацистам запретить принимать участие в наших митингах, но мы не даем им приносить лозунги и эмблемы их организаций».

Те, кто еще до конца не насладился общением с мигрантами и выражает им свою поддержку на митингах, автоматически становятся как бы антифашистами, по крайней мере так они себя называют. При этом, когда, например, оскверняют памятники настоящим антифашистам — воинам Советской Армии в ЕС, то этих «антифашистов» не видно и не слышно.



Чтобы вызвать негативное восприятие тех, кто считает, что мигранты злоупотребляют немецким гостеприимством, используются и очень сомнительные методы. В первых числах сентября СМИ стали распространять видео, на котором было запечатлено, как немцы гонятся за чернокожими. Утверждалось, что это участники митинга протеста в Хемнице нападают на мигрантов. Глава Ведомства по охране Конституции (служба госбезопасности ФРГ) Ханс-Георг Масен тогда объявил: «Подлинность этой видеозаписи не доказана. Есть веские причины говорить, что речь идет о целенаправленной дезинформации, чтобы по возможности отвлечь общественность от убийства в Хемнице».

Тогда на самых разных уровнях власти раздались требования о его отставке. Ханс-Георг Масен сразу поменял свое мнение и заявил, что подлинность видео у него не вызывает сомнения, но было уже поздно — свой пост он потерял.

Вообще, достаточно любому должностному лицу в Германии высказать хоть малейшую критику в отношении мигрантов, как сразу начинается рассматриваться вопрос о его отставке. Так было и с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, когда он в мае пошутил: «В честь моего 69-летия из страны депортированы 69 афганцев». Позже он заявил, что нужно усилить контроль на границах и активнее депортировать из Германии мигрантов, которым отказано в получении убежища. Тут сквозило желание понравиться избирателям накануне выборов в Баварии. Избиратели не поверили в его искренность: на выборах в октябре 2018 года его партия Христианско-социальный союз, младший партнер ХДС Ангелы Меркель по правящей коалиции, показала худшие результаты с 1950 года.

Месяц спустя он говорит противоположное. 22 ноября он с гордостью сообщил, что уже 1,2 миллиона человек получили статус беженца, из них 476 тысяч — граждане Сирии. При этом глава МВД подчеркнул, что и впредь ни один сириец не будет депортирован на родину, даже те из них, кому отказано в убежище или кто совершил преступление. Логика у министра интересная: нельзя допустить чтобы даже плохих сирийцев «обижал» Башар Асад, пусть лучше они обижают немцев. 27 ноября Зеерхофер принял участие в ежегодной Исламской конференции, где заявил, что его цель — это чтобы в Германии был укоренившийся ислам, и объявил о новой программе «Мечети для интеграции». Стоит ли после этого удивляться тому, что его подчиненные-полицейские крайне либерально относятся к мигрантам-преступникам?

То, что программа интеграции беженцев канцлера Ангелы Меркель провалилась, уже ясно любому нормальному человеку. Вспомним, что писали крупные немецкие СМИ всего три года назад. Frankfurter Rundschau: «Беженцы будут оплачивать наши пенсии. Приток мигрантов дает омоложение населения, которое так необходимо, и беженцы скоро станут членами нашей системы общественного благосостояния». Der Spiegel же выпустило публикацию о том, что «немецкое бизнес-сообщество считает недавний приток беженцев возможностью помочь росту компаний и обеспечить долгосрочное процветание. Бизнес-сообществу срочно нужны рабочие».

Когда я читаю, что мигранты поднимут экономику, то вспоминаю свой разговор, произошедший еще в 1990-е годы с Паскалем Кутоном, ветераном войны, участником освобождения Парижа в 1944 году, позже воевавшем в Алжире. Он прославился фразой «Пока мы воевали за французский Алжир — появилась алжирская Франция». После этого его никогда больше не приглашали на телевидение.

Он еще четверть века назад очень просто объяснял, почему мигранты из бедных стран не помогают, а вредят экономике страны: «Допустим, есть место дворника, но нет французов, которые согласились бы на эту работу. Берут туда алжирца, и все вроде прекрасно. Проходит время, и у него рождаются и вырастают дети. Как правило, у малообразованных людей и дети такие же, но они уже граждане Франции, работать дворниками они не хотят, другой работы им не найти и начинают они жить на социальные пособия. К тому времени, и их отец заканчивает свою трудовую деятельность, и ему начинают платить пенсию. Что мы в итоге получаем? Место дворника снова свободно, а за счет бюджета нужно содержать толпу иждивенцев. А если бы просто повысили зарплату дворника, то сразу бы нашелся француз, готовый работать, да еще и не пришлось бы больше ему платить пособие по безработице».



Паскаль Кутон и представить себе не мог, что теперь можно приехать в чужую страну и начать получать социальные пособия, не проработав и часа. Впрочем, сейчас и правительство Ангелы Меркель, пока еще негласно, признало ошибочность своих действий три года назад. Об этом свидетельствует то, что выделено 150 миллионов евро на стимулирование мигрантов, которые согласятся добровольно вернуться на родину. При этом каждому из тех, кто согласится добровольно покинуть Германию после отказа в предоставлении убежища, не дожидаясь депортации, будет выплачено 1200 евро, а если он откажется подавать апелляцию на отказ, то получит еще 800 евро. Кроме того, правительство Германии оплатит авиабилеты до родной страны и аренду жилья там в течение года.

Сейчас по всей Германии можно видеть плакаты, рекламирующие отказ германского руководства от тех, на кого они так надеялись три года назад. На них на разных языках, в том числе и на русском, написано: «Добровольное возвращение. Твоя страна. Твое будущее. Сейчас!» Также там есть полоса в форме змеи с флагами. Вторым флагом после афганского там российский.

По этому поводу высказался Александр Рекер: «Это очередная глупость правительства и издевательство над нами, простыми немцами. Почему надо платить мигрантам из наших налогов за то, что они и так обязаны делать в соответствии с законом — покинуть страну после отказа в убежище? Почему тогда не платят нам, например, за то, что мы не нарушаем уголовный кодекс?»

Проблему депортации очень эффективно и дешево решают власти Венгрии. Там мигрантов после отказа в убежище просто перестают кормить, выход из лагеря им запрещен, а деньги там начинают платить только после получения права на убежище.

Самое удивительное в современной Германии, что, вопреки всему вышеописанному, большинство немцев продолжает поддерживать мигрантов, по крайней мере, на словах. Как известно, шведская студентка Элин Эриссон сорвала депортацию 54-летнего афганца из Гетеборга в Кабул с пересадкой в Стамбуле. Она купила билет на самолет и просто отказалась сесть в свое кресло, а по правилам самолет не может взлететь со стоящим пассажиром. Она вела видеотрансляцию в Интернет со своего айфона и большинство пассажиров поддержало ее аплодисментами и вставанием. В итоге депортация была сорвана, а студентка оштрафована. Когда я читал комментарии к описанию этого случая в немецких социальных сетях, то был поражен тем, что в 80% комментариев выражается восхищение действиями молодой шведки.

Оказывают помощь мигрантам и общественные организации, как правило, финансируемые через посреднические структуры Джорджом Соросом. В Интернете ими создано множество сайтов, где на разных языках будущим мигрантам объясняют, как достичь западноевропейских стран, в какие благотворительные организации там можно обратиться, что нужно говорить, чтобы получить убежище и т. д.

Канадской журналистке Лорен Саутерн удалось тайно записать свой разговор с руководительницей одной из таких организаций — «Адвокаты без границ» Ариэль Рикер. В нем она рассказала, что офицеры EASO (Европейская служба поддержки лиц, претендующих на получение убежища) настолько глупы, что строго следуют инструкциям, где написано, что если человек действительно беженец, то он перенес психологическую травму, которая имеет определенные симптомы, описаныe там же. Ее организация учит мигрантов симулировать эти симптомы — когда надо тяжело дышать, когда плакать, когда просить перерыв и т. д.



Нельзя забывать, что нелегальная миграция — это и идеальное прикрытие для терроризма. Только что стало известно, что в городе Макомер на итальянском острове Сардиния арестован палестинский беженец из Ливана Аладжи Аминун, который собирался в день национального праздника через систему водоснабжения отравить жителей города и военнослужащих ближайшей военной базы бактериями рицина и сибирской язвы.

Его двоюродный брат два месяца назад попытался совершить аналогичное преступление против солдат ливанской армии. Государственный прокурор по борьбе с терроризмом Федерико Кафиеро де Рахо заявил, что арестованный связан с запрещенным в России Исламским государством1.

Италии везет — на ее территории исламисты не совершили ни одного террористического акта, чего не скажешь о многих других странах Западной Европы. В Германии таких преступлений было, по меньшей мере, пять. Самое крупное произошло 19 декабря 2016 года на рождественском базаре в Берлине, где 24-летний мигрант из Туниса Анис Амри задавил 11 человек фурой, предварительно убив ее шофера.

Сейчас в Германии снова открывают рождественские базары, но немцы теперь их посещают с опаской, что портит праздничное настроение. Портят им его и мысли о том, какое будущее ждет их страну. Об этом думает и Юрий Рихтер:

«Мы приехали в Германию из Казахстана. Это вроде мусульманская страна, но ни одного чисто мусульманского квартала там нет, а здесь в каждом крупном городе их несколько. После того, как Меркель позвала в Германию всех, кто хочет, немцы превратились в людей второго сорта. С утра до вечера слышишь по телевизору о том, как правительство решает проблемы беженцев. Полиция их практически не штрафует, за преступления они, как правило, получают условные сроки и поэтому ничего не боятся. Везде как грибы растут мечети. Уверен, что если эти мултикультурализм и толерантность продолжатся, то вскоре мигранты начнут получать немецкое гражданство, появятся исламские партии, которые будут в парламенте принимать нужные им законы за наш счет. Перефразируя Ленина, можно сказать, что интеграция мигрантов — это криминальный беспредел и исламизация всей страны».

1 Организация запрещена на территории РФ.