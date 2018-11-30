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Зампред Центробанка РФ Торшин покинет свой пост

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Зампред Центробанка РФ Торшин покинет свой пост

Москва, 30 ноября. Заместитель председателя Банка России Александр Торшин покидает свой пост. Как сообщили в Центробанке, статс-секретарь Торшин выходит на пенсию.

«Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — говорится в комментарии Банка России.

Отметим, до того, как в 2015 году прийти в Банк России, Торшин долгое время был членом Совета Федерации РФ. Напомним также, что весной Торшин был включен в санкционный список США. Американские СМИ упоминали фамилию зампреда Банка России в связи с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы.

Автор: Федор Веснин
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