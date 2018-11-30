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Украинские правоохранители проводят обыски в хозяйстве Киево-Печерской лавры

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Украинские правоохранители проводят обыски в хозяйстве Киево-Печерской лавры

Киев, 30 ноября. Украинские силовики проводят обыски в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-секретарь наместника лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

«Обыски проходят в хозяйстве», — заявила пресс-секретарь журналисту ТАСС.

По ее словам, обыски начались утром, в 9.00.

Отметим, что в Службе безопасности Украины заявили, что обыски связаны с возбужденным уголовным делом по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

Напомним, ранее наместник Киево-Печерской Лавры рассказал о давлении властей. По его словам, ему звонят и угрожают.

«Оказывается давление на меня: и угрозы, и звонки, и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — заявил наместник Киево-Печерской лавры на брифинге в четверг.

Автор: Денис Коробейников
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