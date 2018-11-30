В ВВС ФРГ рассказали о ходе проверки лайнера Меркель

Берлин, 30 ноября. Указаний на то, что неисправность самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызвана посторонним воздействием, пока не обнаружено. Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Германии.

«До настоящего момента нет никаких исходных пунктов, указывающих на постороннее воздействие», — рассказал он изданию Focus.

По словам представителя ВВС ФРГ, также пока не обнаружены улики, указывающие на криминальный след. В Германии продолжают расследование поломки, в настоящее время лайнер проверяет команда специалистов технического обслуживания и ремонта. В том числе ВВС проверяют, случались ли подобные инциденты ранее.

«Отказ всего радиооборудования встречается очень редко», — отметил представитель ВВС.

Напомним, самолет Меркель совершил накануне вынужденную посадку в Кельне, лайнер направлялся в Буэнос-Айрес на саммит G20. В связи с этим канцлер Германии прибудет на саммит «Большой двадцатки» позднее, она пропустит первый день мероприятия и не сможет принять участие во встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Канцлер, комментируя произошедшее, заявила, что считает экипаж правительственного лайнера «великолепным» и не собирается предпринимать дополнительных мер по обеспечению безопасности во время перелетов.