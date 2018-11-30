В России назвали цель военных учений Украины в Азовском море

Вооруженные силы Украины провели военные учения в акватории Азовского моря, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил страны в Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили», — отметили в пресс-центре.

Подчеркивается, что цель учений — совершенствование навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

Наращивают градус напряжения

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что сами по себе учения можно было бы назвать обычной рутиной, если бы не тот факт, что Украина в течение всего года наращивает градус противостояния вокруг Азовского моря.

«Хотя Украина ничего не может противопоставить России в случае открытого силового столкновения на море, украинское руководство использует имеющиеся силы для провокаций, чтобы попытаться добиться выгодных ему политических целей как на внутриукраинской, так и на международной арене.

Москва должна показать, что будет жестко реагировать на любые провокации. Как руководство Украины, так и украинские военные должны осознавать, что попытки нарушения российской границы, агрессивные действия против наших судов и прочее могут привести к еще более болезненным для самих украинских военных последствиям», — заявил эксперт.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН предположил, что «украинские воеводы забавляются» — иного термина не подберешь, считает он, имея реальные представления о боеспособности украинской «армады» хотя бы по недавнему инциденту с российскими пограничниками в районе Керченского пролива.

«Все эти «учения», «маневры» и прочие телодвижения не скроют ни от кого, что украинские военные против регулярной армии биться не хотят и, по сути дела, не могут. Это же не бомбить мирные города и силы в ДНР и ЛНР, не грабить стариков, не насиловать женщин и не убивать детей, — тут-то украинские «воины» большие специалисты и уже набили руку за время «военной» операции [в Донбассе]. Очевидно, что все происходящее носит сугубо пропагандистский характер для внутреннего пользования и сугубо провокационный характер — для внешнего. Цель подобных акций одна: наша страна», — уверен Владимир Соловейчик.

Ради этой цели, отметил эксперт, нагнетается ненависть к гражданам РФ — теперь российских мужчин даже не пускают отныне на Украину. Для этой цели провоцируют российских пограничников. Для этой цели проводят такие вот «учения».

«Не забудем и еще одно обстоятельство, для украинского национализма крайне важное: на учения выделяют средства из бюджета, точное расходование которых в силу специфики военных учений сложно проконтролировать. А где сложно проконтролировать, там просто украсть», — напомнил Соловейчик.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» — нарушили границу РФ, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли ВМСУ совершали крайне опасные маневры вблизи гражданских судов, не подчинялись законным требованиям российских властей и в результате были задержаны.