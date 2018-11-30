Меркель отправилась на саммит G20 испанскими авиалиниями

Берлин, 30 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу из Мадрида вылетела в Аргентину, чтобы принять участие в саммите G20. На этот раз Меркель воспользовалась услугами испанских авиалиний, сообщили в кабмине ФРГ.

В немецком правительстве подтвердили, что канцлер направляется в Буэнос-Айрес как обычный пассажир и прибудет в Аргентину вечером.

«Она прибудет в Аргентину вечером, это значит, что на мероприятия и встречи, запланированные на день, она не успеет», — уточнил источник ТАСС в кабмине.

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена пропустить первый день саммита G20, поскольку самолет, на котором она накануне вылетела в Аргентину, совершил вынужденную посадку в Кельне. По сообщениям немецким СМИ, технический дефект возник в системе связи с наземными службами.