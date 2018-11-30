Захарова упрекнула Варшаву в попустительстве вандалам, глумящимся над памятниками советским солдатам

Москва, 30 ноября. Вандализм в отношении памятников советским солдатам в Польше происходит при попустительстве местных властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова добавила, что ранее уже отмечала факты вандализма в ходе брифингов.

«Особенно серьезная ситуация складывается в Польше, где это происходит с попустительства местных властей», — сказала Мария Захарова.

Она также добавила, что 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. К этой дате будет приурочено торжественное открытие мемориальных плит с именами более 2,4 тысячи советских военнопленных, погибших в плену в годы Второй мировой войны и захороненных в братской могиле, на монументе у центрального кладбища в чешском Соколове.