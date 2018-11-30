«Американцев здесь не нужно»: декан МГУ призвал страны Кавказа «не сидеть на двух стульях»

Ереван, 30 ноября. Декан факультета Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков выступил на заседании Лазаревского клуба в Ереване, темой которого стала «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность».

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, эксперт, выразив в той или иной степени согласие со всеми предыдущими докладчиками, подчеркнул, что о проблемах нужно говорить «максимально открыто и откровенно». При этом Третьяков отметил, что «исходит из интересов России».

«Единственными военно-стратегическими союзниками РФ на постсоветском пространстве являются Армения и Белоруссия. Других союзников, в какие бы было договоры и союзы они ни входили, назвать нельзя, а если и можно, то с очень большими оговорками», — уверен он.

По мнению докладчика, Россия всегда сама защищала своих союзников, а они ее защитить не могут, хотя бы в силу размера, — но это не значит, что их роль невелика как в мирной жизни, так и в годы военных испытаний, которые могут прийти на смену мирному времени.

«На Кавказе существуют классические, исторические игроки. Это Армения, Азербайджан, Грузия, это Турция и Иран, и это, конечно, Россия! И появление здесь любого глобального игрока — прямая, непосредственная угроза безопасности региона. Любое государство, которое сюда приходит со своими интересами, вредит безопасности проживающих здесь народов. Особенно это касается американцев, которых нужно убирать не только с Кавказа, — исторически сложного, компактного региона, — но и из Европы! Никаких американцев здесь не нужно! И тогда жизнь здесь будет спокойной», — объявил Третьяков.

Он напомнил, что мир построен на иерархии, которая возникает даже в компании из двух-трех человек. Исходя из этого, на Кавказе должен быть один лидер, исторически имеющий для этого основания и ресурсы — военные, экономические и прочие. Естественно, что это Россия, — хотя из игры нельзя исключать также Турцию и Иран, полагает он.