Сирия отразила атаку Израиля: комплексы ПВО САР перехватили ракеты к югу от Дамаска

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поздним вечером накануне выпустила несколько ракет по военным объектам проиранских сил к югу от Дамаска, сообщал ряд сирийских оппозиционных информагентств, которые затем цитировались каналом Al Arabiya и многими другими арабскими СМИ. Подробности случившегося — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным Al Arabiya, израильская авиация пыталась атаковать иранскую базу в предместьях сирийской столицы, на которой находится командный пункт и крупный склад с вооружением. Согласно информации сирийской прессы, однако, Тель-Авиву не удалось ликвидировать ни одну из намеченных целей, несмотря на интенсивные удары.

Так, портал SANA, ссылаясь на источники в Сирийской арабской армии (САА), сообщил, что в окрестностях населенного пункта Аль-Кисва в 15 километрах к югу от Дамаска средства ПВО САР перехватили ряд вражеских целей. Через примерно 15 минут после публикации первого сообщения о произошедшем в сирийском небе под Дамаском местные СМИ передали, что системы ПВО продолжают работу по отражению военной агрессии Израиля. Затем военнослужащие САА доложили о еще нескольких уничтоженных целях противника.

Агентство РИА Новости со ссылкой на службы безопасности Сирии сообщало, что средства ПВО САР будто бы сбили в воздушном пространстве в районе Аль-Кисвы самолет ВВС Израиля и перехватили четыре ракеты. Немного позже этот же источник скорректировал сведения, отметив, что данные о ликвидированном самолете были ошибочными.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в свою очередь, подчеркивал, что силы еврейского государства около часа вели интенсивные ракетные обстрелы не только в южных окрестностях Дамаска, но и в приграничных районах провинции Эль-Кунейтра. Также отмечается, что системы ПВО САР в ответ непрерывно отстреливали воздушные цели противника в ходе израильского нападения.

Согласно предположениям местных наблюдателей, новый налет на объекты Ирана стал ответом на осуществление Тегераном очередной военной поставки «Хезболле». Это произошло накануне утром — гражданский самолет одной из иранских авиакомпаний, следовавший из Тегерана в Бейрут, по пути доставил груз с военным оборудованием союзным ливанским бойцам.

Между тем официальный Тель-Авив до сих пор никак не комментирует инцидент в окрестностях сирийской столицы. Представители командования вооруженных сил Израиля лишь выпустили заявление, опровергающее информацию о сбитом самолете.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов заметил в интервью корреспонденту ФАН, что израильтяне, очевидно, не отказались от своих планов по уничтожению иранской военной инфраструктуры на территории Сирии, однако впредь при продолжении подобных налетов они будут вынуждены мириться с потерями в своих рядах.

«Тель-Авив не хочет прекращать нападения на те объекты в САР, которые он считает иранскими, несмотря на угрозу поражения со стороны комплексов С-300 российского производства. Это по-прежнему часть стратегии Генштаба ВС Израиля, она особо не менялась. Поэтому в командовании было принято решение атаковать, и военные были вынуждены начать атаку», — подчеркнул эксперт.

Политолог также добавил, что необходимо получить точные сведения в результатах случившегося, прежде чем подводить итоги операции Тель-Авива. Тем не менее пока никаких сообщений о каком-то более-менее серьезном уроне, причиненном Сирии и иранским силам, не поступало, в то время как данные о масштабе потерь ЦАХАЛ еще предстоит установить.