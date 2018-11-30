В МО РФ сообщили о сведении «до нуля» числа конфликтов с самолетами НАТО над Балтикой

Москва, 30 ноября. Количество разногласий и конфликтных ситуаций в небе над Балтикой с участием истребителей Североатлантического альянса практически свелось «к нулю» благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений позволило почти «до нуля» уменьшить количество конфликтных ситуаций в небе над балтийскими странами, в том числе с участием истребителей военного блока.

Мизинцев подчеркнул, что также удалось повысить безопасность полетов в Балтийском регионе.

В рамках проведенных мероприятий на аэронавигационных картах Финляндии, Латвии и Эстонии появились международные поворотные отметки маршрута полета для самолетов госавиации России из Петербурга в Калининград и в обратном направлении.